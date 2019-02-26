شهاب محمد - الخرطوم - السعوديات الخليج 365: اقدم شاب في الخرطوم على التخفى بملابس نسائية لاجراء امتحان رخصة بدلا عن طبية وفق مصادر قضائية .

شرعت محكمة الأوسط بالخرطوم، في محاكمة شاب تنقب بغية الخضوع لامتحان رخصة القيادة بدلاً عن طبيبة .

وحسب قضية الاتهام فأن الشاب تم ضبطه أثناء إجراءات الامتحان الميداني لرخصة القيادة والخاص لطبيبة، وأوضح مصدر أن الشاب تم اكتشافه بنبرات الصوت، وعند تفتيشه اتضح أنه شاب .

وعند تضييق الخناق عليه إنهار وأعترف بأنه حضر لإجراء الامتحان بدلاً عن الطبيبة المذكورة اقتيد وبحسب صحيفة المجهر، إلى قسم الشرطة ودون بلاغ ضده.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شاب بملابس نسائية داخل دائرة حكومة يمارس هذا الفعل…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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