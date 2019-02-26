مستوى الهلال امام زيسكو لا يستحق الاشادة والتطبيل.. بقلم محمد احمد دسوقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد الهلال آماله في التأهل لدور الثمانية في بطولة الكونفدرالية بعد انتهاء مباراته مع زيسكو الزامبي على ارضه بالتعادل بهدف لكل ليحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وتبقت له ثلاث مباريات منها مباراة امام الاشانتي خارج الديار ومباراتين مع زيسكو ونكانا بالجوهرة، ويحتاج الهلال للفوز في الثلاثة مباريات ليضمن التأهل برصيد 13 نقطة ،او الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة ليرتفع برصيده الى 11 نقطة وينافس بقوة على الصعود،اما في حالة فوزه في مباراتين والوصول للرقم عشرة فان حسابات تأهله ستعتمد على نتائج الفرق الاخرى.

· لا شك في ان الهلال قد حقق المطلوب بالخروج بالنقطة الغالية التي حسنت وضعه وقوت أمله في الحصول على احدى بطاقتي التأهل،ولكن الهلال على مستوى الاداء فقد كان في غاية السوء وفشل في مجاراة زيسكو الذي فرض سيطرته التامة على المباراة بسرعة التمرير وجماعية الاداء والهجوم المكثف والمتواصل من العمق والاطراف والذي حصر الهلال في نصف ملعبه وجعله في حالة دفاع دائم لحماية مرماه من الفرص الكثيرة التي صنعها زيسكو والتي لو تم استثمارها لفقد الفريق نتيجة المباراة بالطريقة الدفاعية التي لعب بها طوال التسعين دقيقة.

· الشكل الذي ظهر به الهلال امام زيسكو اشاع الخوف في نفوس جماهيره بوجود عدد كبير من اللاعبين داخل منطقته معظم فترات المباراة لابعاد الكرات بطريقة عشوائية الشئ الذي يؤكد ضعف قدرة الفريق في الاستحواذ وامتلاك الكرة للتقدم لبناء الهجمات رغم ان الانتصار لا يتحقق الا باحراز الاهداف، كما ان اسلوب الدفاع باكثر من ثمانية لاعبين لحماية المرمى لم يعد له وجود في الكرة الحديثة التي تعتمد في الدفاع بالضغط على حامل الكرة في كل انحاء الملعب لمنعه من التقدم وباغلاق مفاتيح اللعب وبالتمركز الجيد في المناطق الخلفية والوسط وبالانتقال السريع من الدفاع للهجوم لتسجيل الاهداف ،اضافة الى ان الاستحواذ على الكرة لفترات طويلة يحرم الخصم من التقدم ويريح الدفاع من الضغط المتواصل ويستهلك الوقت للخروج بالنتيجة التي يرغب فيها الفريق.

· الطريقة التي لعب بها الكوكي ليست غريبة عليه فاسلوبه في اللعب يعتمد على الخندقة للخروج بالتعادل اوخطف هدف لتحقيق الفوز وقد مارس هذه الطريقة مع الهلال كثيرا وحقق بها بعض الانتصارات في البطولة الافريقية ولكنه خرج من المرحلة الثانية لاعتماده على الدفاع دون أي مبادرات هجومية ،ولذلك ستكون فرصة الهلال صعبة في مواصلة المشوار اذا واصل اللعب بطريقة واحد عشرة التي تضعف قدراته الهجومية وتحرمه من فرص تحقيق الفوز بوجود لاعب واحد في المقدمة دون ان يجد من يصنع له الفرص او يخلق الزيادة العددية داخل منطقة الخصم.

· اذا كانت الجماهير الهلالية قد اسعدها التعادل مع الخصم في ارضه فانها لم تكن راضية عن المستوى المهزوز الذي ادى به الفريق المباراة وهو الذي عرف عبر تاريخه باسلوب اللعب الجميل الذي يعتمد على التمريرات السريعة والكرة الممرحلة والهجمات المرسومة بدقة في عمق الدفاع والاهداف الرائعة التي تجعل الجماهير تتمايل طربا في المدرجات،والمؤكد ان الاهتزاز الذي يعاني منه الهلال سببه الثغرات الواضحة في كل الخطوط وفي بطء الحركة والتصرف وافتقاد التجانس والتفاهم بين اللاعبين وضعف اللياقة وعدم وجود صانع الالعاب المقتدر الذي يجهز التمريرات السحرية للمهاجمين القادرين على احراز الاهداف من انصاف الفرص لتحقيق الانتصارات، فالمكابرة لن تفيد والحديث عن قوة الفريق وقدراته الكبيرة لن تحقق له الانتصارات في بقية المباريات التي تنتظره في هذه المرحلة وتحتاج للروح القتالية وجدية الاداء لتغطية أي نقص في امكانيات الفريق الى ان يتم دعمه بلاعبين يحدثون الفارق في التسجيلات القادمة.

· ومع كامل الاحترام لبعض الاقلام الهلالية التي بالغت في الاشادة باداء الفريق الذي لم يقدم شيئاً يستحق التهليل والتطبيل، نقول ان الهلال يحتاج في هذا الوقت للنقد الموضوعي والتحليل الفني لمعالجة الاخطاء والسلبيات ونقاط الضعف التي ادت لان يظل الفريق مضغوطا طوال زمن المباراة دون أي مشاركة فعلية بتبادل التمريرات والانتقال السريع من الدفاع للهجوم لصناعة اللعب والتهديف في مرمى المنافس، ولولا الفرصة التي صنعها السموأل من العكسية التي احرز منها الشغيل هدف الهلال لما استطاع الفريق ان يحرز هدفا حتى لو استمرت المباراة لعدة ايام.

· وتبقى مشكلة الاقلام الهلالية انها تكتب من منطلق عاطفي دون أي اعتبار لحقيقة ما يحدث داخل الميدان وهو امر لن يفيد الفريق بقدر ما يضر اللاعبين الذين يعتقدون انهم قد ابدعوا وكانوا الاحق والاجدر بالفوز رغم انهم لم يصلوا مرمى زيسكو طوال الستين دقيقة سوى مرة واحدة بينما وصل مهاجمو زيسكو مرمى الهلال عشرات المرات.