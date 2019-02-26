“المركزي”: تحسن في أداء الجهاز المصرفي

الخرطوم : باج نيوز

أكد بنك السودان المركزي، يوم الثلاثاء، إن الجهاز المصرفي يشهد تحسناً، بناء على المؤشرات المالية. معتبراً الأزمة الحالية بأنها مؤقتة ومن أسباب معينة وليست نتاج مشاكل مالية في القطاع المصرفي أو لضعف في المؤسسات المصرفية.

وقال المدير العام للإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي، محمود صلاح، في تصريحات صحفية محدودة، على هامش “منتدى تعزيز الاستقرار المالي والتحول لأنظمة الدفع الالكتروني”؛ إنه لتتمكن المصارف من الدفع لعملائها يستلزم ذلك أن تكون العلاقة متبادلة سحباً وإيداعاً.

وأضاف: وأن الغرض من المؤسسات المصرفية جذب مدخرات الناس وتابع لابد أن ترجع العلاقة إلى ما كانت عليه بين المصارف والعملاء.

وأكد صلاح لوكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا” بأن هناك تنسيقاً كاملاً بين السياسات المالية والنقدية، وأن القانون أعطى استقلالية للبنك المركزي مع وجود استقرار مالي وسيساهم ذلك في تمويل المشروعات الاقتصادية وزيادة الإنتاج وبالتالي الناتج القومي الإجمالي.

وشدد على أهمية اتخاذ سياسات تؤدي لتحييد أثر التوسع النقدي، وإزالة الآثار التضخمية لأي طباعة نقد، وأن تكون السيولة النقدية مناسبة لحجم الاقتصاد.

وقال إن الدفع الالكتروني يساعد في سداد التزامات المواطنين وغير مربوط بتوفير النقد وإن التسويات التي تتم عبر حسابات مصرفية تساعد في زيادة حجم المدفوعات في الاقتصاد وفي زيادة عمليات التسويات.

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