الطوارئ.. وأوامر التنفيذ !!

> لم تكن البداية في محاربة الفساد بكافة أشكاله جديدة على الدولة، بل كان الفساد و(أهله) دائماً يستعصمون بالقوانين ومدى التزامها بـ (الدقة) المفرطة في توافر البينات والقرائن والأدلة الدامغة، لتقوم بعد ذلك بالادانة لأي طرف، وقد عرف عن النظام القانوني السوداني الدقة والنزاهة والصرامة خلال تأريخه الطويل، ويملك السودان نظام قانوني دفاعي قوي هو (القضاء الواقف).. واستطاع عدد كبير من (الفاسدين) الخروج من توصيف الادانة الى (البراءة) في ظل هذا الواقع.

> شاهدنا عدد من القضايا برغم يقين مرتكبوها، ويقين النيابة بعظم الجريمة، الا أن المتهمين فيها خرجوا بـ (تسويات)، لعدم توافر الأدلة الدامغة للادانة، ربما كانت قدرتهم في (تنظيف) أوراقهم هي السبب، لكن المؤكد وجود (يقين) بسقوطهم في (الشبهات) ودوائر الشك.. مثلاً عندما تقع (جهة) في قبضة السلطات وهي على مقربة قليلة من مغادرة الحدود السودانية، بجريرة تهريب (بضائع- وذهب)، تخرج هذه الجهة كما (الشعرة من العجين) لأنها ببساطة لم تتجاوز الحدود ما يعني انتفاء تهمة التهريب أو نيته، وتعتمد أقوالهم على الانكار، ولا بينات.

> قوانيننا برغم شفافيتها ودقتها لم تستطع أن تحافظ على الاقتصاد السوداني وعجزت عن بتر هذه التشوهات الموجودة فيه، فما الحل؟ والبلاد تدخل هذه المرحلة المفصلية من عمرها؟.. لا سبيل في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي أوشكت أن تذهب بالبلاد وتقود اقتصادها الى (الهاوية) غير اعلان (حالة الطوارئ) التي تعطل ما سواها من قوانين، وتمكن السلطة في ذات الوقت من ممارسة حقها بالاستثناءات المعروفة.

> أوامر الطوارئ التي أصدرها رئيس الجمهورية بالأمس خاصة أمري الطوارئ (٣-٤) يضعان كثير من الممارسات (السالبة) في الاقتصاد في موضعهما ومكانها السليم، فقد تحدّث الأمر (٣) عن التعامل بالنقد الأجنبي وحدد ضوابط خروج النقد الأجنبي والذهب عبر الموانئ والمعابر وحظر التعامل في النقد الأجنبي بيعاً وشراء خارج القنوات الرسمية، أما الأمر (٤) فقد حظر على أي شخص تخزين أو بيع أو نقل أية محروقات بترولية الا بموجب تصديق السلطات المختصة، اضافة الى حظر التعامل في الدقيق المدعوم بالبيع أو الشراء أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام في غير الغرض المخصص له.

> الحالة التي وصلت اليها البلاد وبالأخص تدهور العملة الوطنية وجنون الأسعار، وحالة عدم الاستقرار التي أناخت بكلكلها على الاقتصاد، حتى أصبح الجميع (جان)، والجميع (مجني عليه)، هي التي أسهمت في ميلاد هذا الواقع، صحيح هي اجراءات (صعبة وقاسية)، لكن في بعض حالات المرض يحتاج الطبيب الى (البتر).

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