والي غرب دارفور يؤدي القسم أمام البشير

أدى القسم أمام رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بمكتبه بالقيادة العامة، الثلاثاء، اللواء ركن مهلب حسن والياً لغرب دارفور، بحضور النائب الأول للرئيس الفريق أول ركن عوض ابن عوف ومولانا عبدالمجيد إدريس رئيس القضاء، وحامد ممتاز وزير الحكم الاتحادي.
وأكد الوالي في تصريح صحفي عقب أدائه القسم، أنه سيبذل كل مافي وسعه لأداء مهامه على الوجه المطلوب، ويكرس كل جهده خدمة للسودان وغرب دارفور بوجه خاص إبراراً بالقسم الذي أداه الثلاثاء.
وعبر عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية للثقة التي أولاها له لتولي هذا المنصب.
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