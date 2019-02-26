"السوداني" تورد التفاصيل اتحاد الكرة يحل أزمة الموسم



الخرطوم : السوداني

توصّلت لجنة أوضاع اللاعبين باتحاد الكرة، إلى اتفاقٍ مع إدارات أندية الدرجة الممتازة بشأن أزمة عقودات اللاعبين.

والتأم اجتماع ضم لجنة أوضاع اللاعبين مع مسؤولي أندية الدرجة الممتازة في حضور رئيس الاتحاد كمال شداد.

وتم التأمين على وضع حلول جذرية لأزمة عقودات اللاعبين التي نشبت في وقتٍ سابق بسبب تعديل روزمانة الموسم الرياضي.

وكشفت مصادر موثوق بها أن لجنة أوضاع اللاعبين بحثت مع مسؤولي أندية الممتاز، الحلول المطروحة وتم التأمين على بعض المقترحات.

وأعلنت لجنة أوضاع اللاعبين عدم وجود لاعبين مطلقي السراح خلال فترة التسجيلات الصيفية المرتقب انطلاقتها – مارس – القادم.

وأنهت لجنة أوضاع اللاعبين أزمة اللاعبين الذين تنتهي عقوداتهم في شهري مايو وأكتوبر من العام الجاري.

ووضعت اللجنة ضوابط جديدة للأسماء التي تنتهي عقوداتها في مايو 2019 حيث تقرر منحهم فرصة للتسجيل في شهر يوليو من 2019 باعتبار أن الموسم الرياضي القادم سيبدأ في أغسطس من العام الجاري.

وبحسب ” السوداني” فإنه تم التأمين من جانب اتحاد الكرة ومسؤولي أندية الممتاز على استمرار تعاقد اللاعبين الذين تنتهي عقوداتهم في أكتوبر القادم مع أنديتهم حتى ديسمبر من العام الجاري على أن يتم إبرام اتفاق معهم يقضي بمنحهم رواتب الشهرين بالضعف بضمان اتحاد كرة القدم.

وبارك ممثل نادي الشرطة في جلسة الأمس، مقررات الاجتماع ورأى أنها أنقذت الموسم الرياضي من أزمة كبيرة كان يمكن أن تخلق تأثيرات سالبة على استقراره.

وأضاف عضو مجلس الشرطة السابق، مرتضى دياب لـ(السوداني) مخرجات الجلسة التي انعقدت حفظت حقوق الأندية واللاعبين ولا يوجد فيها كاسب أو خاسر لافتاً النظر في الوقت نفسه إلى أنهم أخرجوا الاتحاد من ورطة حقيقية كان يمكن حدوثها حال الاستمرار دون معالجة القضية العادلة التي طرحتها الأندية.