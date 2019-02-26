مدير الموانئ المقال: توقعت قرار أيلا استناداً لمواقف شخصية

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أقال رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر إيلا جلال الدين محمد أحمد شلية من منصبه كمدير عام لهيئة الموانئ البحرية بعد أقل من أسبوع من إعادة تعيينه كمدير للهيئة خلفاً لـ (عبد الحفيظ صالح). وكان مدير الموانئ الأسبق المقال عبد الحفيظ قد قال لـ(الإنتباهة) من قبل إنه اقيل بالهاتف لاحتجاجه على صفقة الشركة الفلبينية ومطالبته بإلغائها. بالمقابل كشف مدير الموانئ المقال جلال شلية أنه كان يتوقع أن يقوم رئيس الوزراء بإقالته عقب تولي أيلا منصب رئيس الوزراء مباشرة، وأكد أن القرار غير مفاجئ له. وقال شلية لـ(الإنتباهة) في أول تصريح عقب إقالته مباشرة أنه علم بإعفائه من مواقع التواصل الاجتماعي، ونفى أن يكون قد تم إبلاغه او تم الاجتماع به قبل الإعفاء، وأشار الى أنه توقع قرار أيلا استناداً لمواقف شخصية بينهما، وأضاف (توقعت أن ينتقم مني).الجدير بالذكر أن شلية وأيلا تزاملا في العمل في الموانئ البحرية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة الانتباهة

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