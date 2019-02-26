قال حارس مرمى المريخ، علي أبوعشرين إن مباراتهم المرتقبة أمام النجم الساحلي في الدور نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال صعبة.
وأضاف أبوعشرين في تصريحات لـ(السوداني) بأنهم عازمون على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب والكشف عن المقدرات والإمكانات الكبيرة التي يتمتعون بها والتي تؤهلهم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد.
وشدد حارس الأحمر على أن زملاءهم سيكونون أمام تحد صعب، إلا أنه عاد وأشار إلى أنهم واثقون من أنفسهم كما أن كرة القدم لا تعرف المستحيل.
وأعلن أبوعشرين احترامهم للنجم الساحلي مشيراً إلى أنه نادٍ كبير وصاحب اسم معروف في القارة الإفريقية والدول العربية ولكنه عاد وأشار إلى أن اسم المريخ كذلك كبير وليس صغيراً وهم سيقاتلون بغيرة على الشعار الذي يرتدونه.
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كانت هذه تفاصيل خبر حامي عرين البوابة الحمراء لـ(السوداني) أبوعشرين: لا نعرف المستحيل وموقعة النجم صعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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