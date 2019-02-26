حسم الاتحاد السوداني لكرة القدم الجدل رسمياً على عقد اللاعب محمد عبر الرحمن مع المريخ بعد أن تداولت وسائل الإعلام أن عقد اللاعبين ينتهي بنهاية الموسم الحالي، أي في شهر مايو المقبل، بالرغم أن عقد الغربال مع المريخ ينتهي في شهر أكتوبر المقبل.
وأكدت لجنة أوضاع اللاعبين غير الهواة بالاتحاد وفي الاجتماع الذي عقدته حسب صحيفة قوون أمس، أن عقود اللاعبين المحترفين تنتهي بنهاية الفترة السابقة وليس بنهاية الموسم الحالي المحدد له شهر مايو المقبل وبالتالي فإن عقد محمد عبد الرحمن ساري مع المريخ حتى أكتوبر المقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يحسم الجدل: الغربال لاعباً للمريخ حتى أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.