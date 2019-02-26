أدى المريخ تدريبه الرئيسي لمواجهة النجم الساحلي غداً الأربعاء بمدينة سوسة، وتدرب الفريق لمدة ساعة ونصف وسط أجواء باردة بالملعب الفرعي لنادي النجم الساحلي، وشهد التدريب تألق جماعي للاعبين، وركز من خلاله يامن الزلفاني المدير الفني لنادي المريخ ومساعديه على وضع الخطة التي سيخوض بها الأحمر مباراة النجم الساحلي، بعد أن شاهد الجهاز الفني النجم الساحلي على الطبيعة في مباراة رينجرز. وشهد المران حسب صحيفة الصدى، تقسيمة بين المرشح والمرابط، وشارك حمزة داؤود مع المرشح في خط الدفاع إلى جانب صلاح نمر ليتأكد اختياره رسمياً لمواجهة النجم الساحلي وتعويض غياب أمير كمال الموقوف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر حمزة داؤود يعوض غياب أمير كمال أمام النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.