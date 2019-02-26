ولادة توأم سيامي وأسرتهما ترفض استلامهما لظروفها المادية السيئة

شهد مستشفى عريق بالخرطوم ولادة توأم سيامي إلا أن الأسرة تركت التوأم تحت رعاية إدارة المستشفى وغادرت إلى مسقط رأسها بإحدى الولايات بحجة أن الأسرة فقيرة ولا قدرة لها على الالتزام باحتياجات التوأم. وكشفت مصادر من داخل المستشفى أن هناك جهات أعلنت تكفلها بسفر التوأم وإجراء العملية خارج البلاد. من ناحية أخرى أعابت إحدى العاملات بالمستشفى على الأم رفضها لرضاعة التوأم قائلة بحسب صحيفة السوداني : (التوأم عمرهما ثلاثة أشهر لكن وزنهما غير المعدل الطبيعي في هذه المرحلة بسبب رفض الأم إرضاعهما واعتمادهما على اللبن الصناعي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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