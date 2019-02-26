أكد نجم الغناء الشاب الفنان صفوت الجيلي، على ضعف المنتوج الغنائي في الساحة الفنية الآن، من قبل الفنانين الشباب وقال: الأغنية السودانية عمرها ما كانت بالشكل، وليس هناك شرط لكي تطرح نفسك كفنان أن تكون “مسبسب شعرك باعتبارك إذا لم تكن كذلك لن تجد قبولاً لدى الناس”، وأنصح الشباب الجدد في الساحة الفنية، بعدم اليأس وأن لا يهدرون وقتهم ومالهم في “النيولوك” لأنه لا يخلق أغنية تمشي بين الناس ولن تجعل منهم فنانين يتنقلون بين الناس ويمكن أن يكون مظهر الفنان مثار جدل ولكن لفترة معينة والناس بتنسى ذلك، ولا بد لهم أن يزرعوا وسيأتي يوم الحصاد من خلال الاهتمام بالمنتوج وعدم هدر الوقت والمال في النيولوك، حسب صحيفة الأخبار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر صفوت الجيلي: (سبسبة الشعر) لا تصنع فناناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.