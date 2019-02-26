نائب البشير يشارك في مؤتمر المائدة المستديرة بالنيجر

بدأت بالعاصمة النيجرية نيامي الثلاثاء اعمال مؤتمر المائدة المستديرة لتمويل خطة الاستثمار المناخي في اقليم الساحل والصحراء بمشاركة السودان بوفد رفيع برئاسة نائب رئيس الجمهورية، د. عثمان محمد يوسف كبر.

وقدم المهتمون بالبيئة والمناخ من المنظمات الإقليمية الدولية أوراق تتناول التغيير المناخي وأثره على البيئة والانسان ، مؤكدين اهتمامهم بقضية تغيير المناخ من خلال الالتزام بالقرارات التي تخرج بها المؤتمرات الدولية خاصة اتفاقية باريس للمناخ .

وقال سفير السودان بالنيجر السفير جعفر محمد ادم ان مشاركة السودان في القمة كانت لافتة لكونه رابطا بين جميع انحاء القارة، وهو يناقش الهم العالمي للتغيير المناخي وتاثيراته علي الحياة في جميع البلدان المشاركة في القمة.

وأشار ان السيطرة علي التغييرات المناخية والتقليل من تاثيراتها يهم هذه البلدان الثمانية عشر المشاركة.

من ناحيته وصف الامين العام للمجلس الاعلي للبيئة، نور الدين احمد عبد الله ، المؤتمر بانه في غاية من الاهمية ، وخلص للاستثمار في ستة مشاريع اساسية في القطاعات المتاثرة اكثر بالتغيرات المناخية والتي سيتم تمويلها علي مستوي ال 18 دولة من دول الساحل بمبلغ يفوق البليون دولار ، وسيتم التداول غدا حول هذه المشاريع وتوزيع الموارد التي تسهم بها العديد من هذه الدول.



الي ذلك التقي نائب رئيس الجمهورية، عثمان محمد يوسف كبر، على هامش مؤتمر المائدة المستديرة لتمويل خطة الاستثمار المناخي بالعاصمة النيجرية نيامي رئيس بوركينا فاسو روش مارك كرستيان كابوري.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ، وقدم نائب رئيس الجمهورية شرحا مفصلا للاوضاع السياسية بعد اعلان حالة الطوارئ وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات.

من جهة أخرى التقي نائب رئيس جمهورية ، رئيس جمهورية النيجر يوسفو مامادو، وتطرق اللقاء لمستوى العلاقات المتطورة بين البلدين وللأوضاع السياسية والامنية في السودان عقب اعلان حالة الطوارئ.