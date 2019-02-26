انتقادات وإدانات دولية لإعلان الطوارئ في السودان

وجهت أمريكا وفرنسا وبريطانيا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي انتقادات لإعلان لحكومة الرئيس عمر البشير لإعلان حالة الطوارئ في السودان.

ودعت مندوبة فرنسا بالمجلس؛ السلطات السودانية الى ضبط النفس واحترام حرية التعبير والتجمع السلمي.

ودان مجلس الأمن الدولي إعلان حالة الطوارئ؛ وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات.

ودعا الحكومة السودانية الى الانخراط في تسوية سياسية شاملة.

وأشار الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الى انتهاكات حقوق الإنسان في السودان بعد صدور حاله الطوارئ.

و قال ندعو حكومة البشير للوقف الفوري لأساليب الترهيب و استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

ومن جانبها قالت مساعد الأمين العام للامم المتحدة لأفريقيا؛ بنتو كيتا؛ أن إعلان الطوارئ وتعيين ولاة عسكريين سيؤثر على جهود عملية السلام في إقليم دارفور.

وأبلغت بنتو كيتا، مجلس الأمن الدولي؛ أن بعض المجموعات المتمردة، اتخذت موقفا متشدداً منذ إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ وسط احتجاجات تطالب بتنحي.

وقالت كيتا أن عملية سلام دارفور قد توقفت في سياق الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في السودان.

واصدر الرئيس السوداني؛ عمر البشير الجمعة الماضية فرض حالة الطوارئ في كل ولايات السودان.

كما اصدر البشير (4) أوامر طوارئ بحظر التجمهر والتجمعات والمواكب والإضراب؛ وكل من يخالفها يعرض نفسه لعقوبة لاتقل عن عشرة سنوات مع الغرامة.

ورغم سريان حالة الطوارئ تواصلت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة؛ التي تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.