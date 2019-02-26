الصيادلة وكوادر المختبرات الطبية ينفذون وقفة إحتجاجية

نفذ كوادر المختبرات الطبية والصيادلة ، وقفة إحتجاجية امام مباني الشركات تطالب برحيل النظام وتندد بقتل وقمع المتظاهرين السلميين، وذلك إستجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير بالوقوف في وقفات إحتجاجية وإضرابات عامة اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019م .
رفع المحتجون لافتات تندد بالقتل والقمع "يا مامون كرامة الطالب كيف يهون " و" الشارع بس" و" حية سلام وعدالة " و" تسقط بس "
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