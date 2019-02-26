البرازيل: "جوايدو" هو من يستطيع سداد دين فنزويلا إلى الصين

قال نائب الرئيس البرازيلي، أنطونيو هاملتون موراو، إنه يمكن فقط للحكومة الفنزويلية بقيادة خوان جوايدو أن تدفع جميع التزامات ديونها إلى الصين.

وأضاف "هاملتون موراو" للصحفيين في بوجوتا، أمس الاثنين، أن الصين تنتظر تلقي ما تدين به لفنزويلا بغض النظر عن الحكومة.

وأوضح: "الصين لديها فهم واضح للغاية بأن نيكولاس مادورو لن يدفع. إن جوايدو ومجموعته هم الذين سيدفعون عندما يأتون إلى السلطة".

وأشار نائب الرئيس البرازيلي، إلى أن الخيار العسكري لم يكن أبدًا على الطاولة بالنسبة للبرازيل، لكنه تعهد بمواصلة تصعيد "الضغط الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي" من أجل طرد "مادورو".

جاءت التصريحات، خلال اجتماع لمجموعة ليما، وهي مجموعة من الدول الأمريكية التي تم إنشاؤها في عام 2017 للتصدي للتآكل المزعوم للديمقراطية تحت قيادة نيكولاس مادورو، الذي أيد خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه الرئيس المؤقت لفنزيولا.