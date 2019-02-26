بالصور :وقفة احتجاجية بمستشفى بالعاصمة الخرطوم الان

قالت مصادر طبية في الخرطوم ان اطباء مستشفى رويال كير ينفذون وقفة احتجاجية الان في اطار الوقفات الاحتجاجية التى تشهدها السودان مؤخرا بعد دعوات للمعارضة السودانية .

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