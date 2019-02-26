التأمين الصحي: 26 مليون مواطن ضمن التغطية الشاملة

كشف المدير العام لصندوق التآمين الصحي، الدكتور طلال الفاضل، عن قفزات وصفها بالكبيرة في التغطية السكانية 2018م بتغطية 26 مليون مواطن بنسبة 65% على أن ترتفع إلى 75% العام الحالي.

وأضاف الفاضل في تصريخات صحفية، أن ماتم كان نتيجة لجهد الإدارات بالولايات.

وأقر بتحديات لا زالت ماثلة منها تجويد الخدمة واستقرارها خاصة بالمناطق الطرفية والدفع المبني على الأداء وغيرها من التحديات مما يتطلب العمل سويا لبناء قدرات العاملين بالصحة وبالصندوق بالمركز والولايات لافتا إلى خطة مشتركة لبناء القدرات بالتعاون مع جايكا.

وقال إن الخدمات الصحية مهمة لإستقرار النظام الصحي وديمومته خاصة التغطية الشاملة لافتا للتعاون مع وزارة الصحة عبر عدة لجان لتحقيق هذه التغطية بالتنسيق مع الشركاء.