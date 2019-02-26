التأمين الصحي: 26 مليون مواطن ضمن التغطية الشاملة

وأضاف الفاضل في تصريخات صحفية، أن ماتم كان نتيجة لجهد الإدارات بالولايات.
وأقر بتحديات لا زالت ماثلة منها تجويد الخدمة واستقرارها خاصة بالمناطق الطرفية والدفع المبني على الأداء وغيرها من التحديات مما يتطلب العمل سويا لبناء قدرات العاملين بالصحة وبالصندوق بالمركز والولايات لافتا إلى خطة مشتركة لبناء القدرات بالتعاون مع جايكا.وقال إن الخدمات الصحية مهمة لإستقرار النظام الصحي وديمومته خاصة التغطية الشاملة لافتا للتعاون مع وزارة الصحة عبر عدة لجان لتحقيق هذه التغطية بالتنسيق مع الشركاء.
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