الهلال يعود الأربعاء وزيسكو يصل الخميس

تعود بعثة الهلال إلى الخرطوم فجر الأربعاء قادمة من زامبيا بعد فراغ الفريق من مباراته أمام زيسكو التي انتهت تعادلية ضمن الجولة الثالثة لمجموعات الكونفدرالية. وسيصل الفريق الزامبي الخميس استعداداً لمباراة الذهاب المقررة في أمدرمان الأحد المقبل.

وأخطر زيسكو الهلال أنه بصدد إرسال وفد يتكون من شخصين إلى السودان يوم الثلاثاء، وذلك للترتيب لاستقبال بعثة الفريق.

وطلب زيسكو من الهلال، مساعدته في الدخول للسودان بالحصول على تأشيرات الدخول.

وبالمقابل سيفتح الهلال فور وصوله ملف مواجهة حي العرب بورتسودان المقررة مساء الخميس في مسابقة الدوري الممتاز وسيكتفي الفريق بمران خفيف يؤديه ليل الأربعاء استعداداً للقاء السوكرتا الذي يكتسب طابع الودي باعتبار أن الهلال يخوض المباراة لأداء الواجب بعد حسم تأهله لدوري النخبة مبكراً من المجموعة الثانية.

وسيتيح الجهاز الفني للأزرق الفرصة للاعبين البدلاء للمشاركة في مباراة السوكرتا، فيما سيبدأ الفريق تحضيراته اعتباراً من الخميس استعداداً لمواجهة زيسكو الأحد المقبل بملعبه بأمدرمان ضمن الجولة الرابعة لمجموعات الكونفدرالية.

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