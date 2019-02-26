بدء اجتماعات اللجنة الرئاسية السودانية الإثيوبية

الخرطوم: السوداني

اختتمت اللجنة الاقتصادية الفنية السودانية الأإثيوبية المشتركة أعمالها بفندق كورنثيا بالخرطوم أمس، ورأس الجانب السوداني عمر فرج الله وكيل وزارة المالية والجانب الإثيوبي مستر يوهنّس دينقايو وزير الدولة بوزارة التجارة والصناعة.

ومن المقرر أن تبدأ بعد غدٍ الأربعاء اجتماعات اللجنة الرئاسية المشتركة والتي يرأس الجانب السوداني فيها نائب رئيس الجمهورية والجانب الإثيوبي نائب رئيس مجلس الوزراء الأثيوبي.

وأكد عمر فرج الله اهتمام رئاسة الجمهورية بالبلدين بتطوير علاقات التعاون الثنائي بينهما، مشيراً إلى أن أعمال اللجنة الاقتصادية الفنية والتي تمّ تشكيلها منذ العام 2015م حققت تطوراً إيجابياً ملحوظاً في علاقات التعاون الاقتصادي وتبادل المنافع سيما في مجالات التعاون المصرفي، التجارة، الصناعة، الجمارك، النقل والطرق والجسور، الثروة الحيوانية، الاستثمار والأسواق الحرة.

وأشار وكيل المالية إلى أهمية ترسيم الحدود بين البلدين لتعزيز تطوير علاقات التعاون الثنائي وتنشيط التجارة البينية وتحقيق مصالح الشعبين.

وأكد مستر يوهنّس دينقايو رؤية البلدين المشتركة لتحقيق السلام والتنمية والاستقرار، مشيداً بما تم إنجازه في مجال تطوير تجارة الحدود والنقل والسكة الحديد، مشيراً إلى أن الإمكانات الوافرة التي يتمتع بها البلدان تدعم فرص التكامل الاقتصادي بينهما.

وأمّن على اهتمام حكومتي البلدين بتحديث فرص التعاون الاقتصادي والسعي لتجاوز تحديات التطبيق، مؤكداً التزام الجانب الإثيوبي بإكمال مشروعات التعاون المشترك بما يدعم تطوير علاقات البلدين.