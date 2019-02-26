الأحمر يكون غرفة تسجيلاته شقاق: سيستم الأحمر " مفتوح" في مارس

قال رئيس القطاع الرياضي بنادي المريخ، اللواء كمال شقاق إن ناديه مسموح له بالتسجيل وقيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المرتقبة.

واضاف شقاق في تصريحات لـ(السوداني) مساء أمس أن العقوبة التي صدرت تجاه ناديه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا” انتهى أجلها وتوقع أن يكون سيستم النادي ” مفتوحاً” بناء على ما ذكر سلفاً لإجراء الصفقات دون أي عوائق خلال فترة الانتدابات المقبلة.

وكشف شقاق عن تأجيل المجلس للنظر في أمر التسجيلات خلال اجتماع الأمس، لافتاً النظر في الوقت نفسه إلى تكوين لجنة برئاسة ود الشيخ لأجل الاطلاع بمهام فترة الانتقالات القادمة والنظر في التقرير الفني الذي سيعده المدرب التونسي يامن الزولفاني عقب انتهاء الفريق من استحقاقاته الجارية.

وأشار شقاق إلى أنه تم التأمين على إضافة اللاعب السماني الصاوي في أول أيام الانتدابات باعتبار أن الأخير انتهت فترة إعارته منذ فترة ليست بالقصيرة إلى نادي الاتحاد الليبي، كما أن المريخ يملك الحق في الاستفادة من اللاعب لا سيما وأن عقده لم ينتهِ بعد.