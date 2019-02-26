الصين تدعو مجلس الأمن لرفع العقوبات على السودان

حث نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة وو هاي، مجلس الأمن، على مراجعة العقوبات المفروضة على السودان بما يتفق مع أحدث تطورات الوضع، ورفعها نهائياً، وقال إنه ينبغي على المعارضة والجماعات المسلحة التخلي عن وسائل التسوية العسكرية خاصة بدارفور.

وقال تاو في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن السودان وجنوب السودان، نقلتها وسائل إعلام صينية، يوم الثلاثاء، إن الوضع الأمني في إقليم دارفور بالسودان ظل مستقراً على وجه العموم بعدما قامت مهمة “الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي” في دارفور، بتسليم مسؤولية الأمن إلى حكومة السودان العام الماضي.

وأضاف تاو أن الصين تثمن مساهمة المهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار في دارفور، وترحب باتخاذ حكومة السودان المبادرة لتعزيز الحوكمة وبناء القدرات الأمنية.

وأشار إلى أن العملية السياسية في دارفور يتعين أن تستمر، لافتاً إلى أن حكومة السودان ملتزمة بالتسوية السياسية لقضية دارفور، وأنه ينبغي على أحزاب المعارضة والجماعات المسلحة في الإقليم التخلي عن وسائل التسوية العسكرية.

ولفت إلى أن دارفور لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالصراعات العرقية والنازحين والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، داعياً المجتمع الدولي إلى توفير المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للسودان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق