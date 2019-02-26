التفاصيل الكاملة لضبط مزرعة بنقو في ولاية الجزيرة

الخرطوم: هاجر سليمان

أوقفت شرطة قسم ابوعشر بولاية الجزيرة في سابقة تعد الاولى من نوعها متهماً بالاتجار بالمخدرات عقب توافر معلومات تفيد بتورطه في تجارة البنقو الجديد الا أن عناصر الشرطة تفاجأوا اكثر حينما داهموا منزله واكتشفوا ان المتهم قد حول منزله الى مزرعة للحشيش حيث تم اكتشاف حوضين تمت زراعتهما وضبط جوالين معبأين بقناديل البنقو المنتج حديثاً وتعود الوقائع حسبما نقلت مصادر الى ان معلومات توافرت بان شاباً يدعى (م أ) – 25عاماً- يتاجر بالبنقو الجديد ويقوم بترويجه وذلك بكمبو خضر جوار قرية شرفة الحلاوين وحدة ود حبروبة الادارية وفور المعلومات شكل رئيس قسم ابوعشر قوة من الشرطة وعقب التأكد تمت مداهمة المنزل حيث عثر على جوالين معبأين بجانب زراعة حوضين كما تم العثور على (11) كريستال عرقي وتم تحريز المعروضات واحيل البلاغ الى فرعية مكافحة المخدرات بمحلية الحصاحيصا والتي تولت التحقيق في القضية . يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة الانتباهة

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