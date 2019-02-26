خبراء: اختيار حكومة كفاءات سيسهم في انجلاء الأزمة الاقتصادية

الخرطوم: السوداني
وصف خبراء اقتصاديون الإجراءات الأخيرة التي أعلنها رئيس الجمهورية بأنها تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لإسهامها في تقليص الإنفاق الحكومي، داعين لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي تعيد للاقتصاد عافيته.
ودعا الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي في تصريح لـ (المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إلى تقليص حكومات الولايات بجانب محاربة الفساد والتعدي على المال العام.
في السياق، أكد الخبير الاقتصادي والسياسي د.الفاتح عثمان محجوب، أن اختيار شخصيات في الحكومة ذات كفاءات يعتبر قراراً موفقاً، متوقعاً أن لا تؤثر حالة الطوارئ في سير الحياة العامة، باعتبار أن القصد منها اتخاذ تدابير لا يمكن تنفيذها في الأحوال العادية.
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