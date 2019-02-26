توقعات برياح "عالية" اليوم والأرصاد تحذر

الخرطوم: السوداني توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تأثر أجزاء واسعة من الولاية الشمالية برياح عالية مثيرة للغبار والأتربة ابتداءً من صبيحة اليوم يمتد أثرها جنوباً لتشمل جميع ولايات البلاد تدريجياً وذلك خلال فترة التوقع.

وناشدت الوحدة مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة وأصحاب الأمراض الصدرية والعيون توخي الحيطة والحذر، ودعت المواطنين لتنظيم أنشطتهم بحسب التحذير. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني

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