مطالبات بالإبقاء على دعم السلع الأساسية

دعاء خبراء اقتصاديون لإبقاء الدعم على السلع الأساسية حتى نهاية العام الحالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وأهمية استقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم إلى جانب الاهتمام بالتنوع الاقتصادي خاصة في المجال الخدمي. وأكد الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن قضية رفع الدعم أثرت على الاقتصاد السوداني منذ انفصال السودان مشيراً لأهمية التزام الدولة بدعم السلع الأساسية. وقال إن على الدولة أن تستمر في دعم السلع وأنها وضعت موازنة العام 2019 على هذا الأساس. وبحسب صحيفة السوداني أضاف الناير: قناعتنا نحن كخبراء أن الدولة ليس لها خيار غير الإبقاء على الدعم حتى نهاية العام الحالي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، واعتبر الناير التفاكر في رفع الدعم إجراء خاطئ ولا يحل المشكلة وحل المشكلة في استهداف استقرار سعر الصرف وخفض معدل التضخم وهذه هي المشكلة الحقيقية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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