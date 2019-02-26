قررت جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا إيقاف الدراسة بالجامعة، لحين اكتمال التحقيقات الرسمية. وأكد بيان صادر عن الجامعة، أنها منذ تأسيسها قبل أكثر من عشرين عاماً، كانت وفية لقيم العلم والمعرفة ومنضبطة بالأخلاق الأكاديمية والعلمية، وقد نأت الجامعة عن الدخول في مطبات الخلافات السياسية إيماناً منها بأهمية الاستقرار الأكاديمي وحفاظاً على مصلحة الطلاب حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة بجامعة العلوم الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.