علمت مصادر مقربة أن شباب بحزب المؤتمر الشعبي رفضوا مقابلة الأمين العام للحزب علي الحاج” خلال زيارته لعضو حزبه الذي أصيب خلال التظاهرات الحالية “هشام الشواني” . وقالت ذات المصادر أن شباب بالحزب تزامن وجودهم مع زيارة “علي الحاج”، خرجوا فور وصوله ورفضوا حتى مصافحته . ويواجه المؤتمر الشعبي ضغوطات من قواعده تطالب بفض الشراكة والخروج من الحوار الوطني، بينما وبحسب صحيفة مصادر، تتمسك قيادة حزب المؤتمر الشعبي بالحوار الوطني والمشاركة في الحكومة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر وسط ذهول الحضور .. شباب المؤتمر الشعبي يرفضون مصافحة قائدهم “علي الحاج” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.