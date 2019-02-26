مطالبة بتبسيط إجراءات التأشيرة وبفتح (المقرن) للسياح

دعا أمين أمانة السياحة بشعبة وكالات السفر والسياحة صبري حسن، إلى الاهتمام بالسياحة ولتخفيض الكم الهائل من الجبايات والرسوم، التي تفرض على المنتج السياحي السوداني، وعلى شركات ووكالات السفر والسياحة، وطالب خلال الاحتفال باليوم العالمي للسياحة حسب صحيفة الإنتباهة بتبسيط إجراءات التأشيرة بمنحها عند الوصول للمطار وفتح منطقة النيل عند ملتقى النيلين (المقرن) للمشاهدة والجولات النيلية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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