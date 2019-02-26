الفدرالي يفصل “4” من قياداته

أصدر حزب الأمة الفيدرالي، قراراً بفصل وزير الثقافة والسياحة والآثار السابق، عمر سليمان، ووزير التخطيط العمراني بولاية غرب كردفان السابق، عبد الحفيظ الصادق، والقيادي بالحزب، صديق عثمان، بجانب فصل رئيس لجنة الحسبة والمظالم بالبرلمان، إسحاق بشير جماع، وبحسب صحيفة آخر لحظة، قلل عضو المكتب القيادي بالحزب عمر سليمان من قرار فصلهم، وقال سليمان : إن من اتخذوا القرار لا يتعدون الـ “5” أشخاص، القرار بأنه لا يخرج من كونه تسويقاً سياساً، ولا يساوي الحبر الذي كتب به. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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