في هذه الاثناء لايزال رئيس تحرير جريدة "التيار" اليومية المستقلة رهن الاعتقال منذ الجمعة الماضية.
واكدت شبكة الصحفيين في بيان لها امس أنّ الاعتقالات والبلاغات الأخيرة تضاف لجملة ممارسات وانتهاكات جهاز الأمن المخزية ضد الصحافة السودانية.
واكدت الشبكة في بيانها أنها ستوالي نشاطها في فضح المخطط الأمني الذي يعمل على إرهاب الصحفيين وترويعهم ومصادرة حرية الصحافة.
كانت هذه تفاصيل خبر يمثل الصحفيان خالد فتحي وحمد سليمان غدا الاربعاء أمام محكمة الخرطوم شرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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