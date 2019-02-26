اختيار أحمد هارون نائباً للبشير في حزب المؤتمر الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أبلغت مصادر مطلعة عن اختيار والي شمال كردفان السابق، أحمد هارون، نائباً لرئيس حزب المؤتمر الوطني.

ويأتي اختيار هارون بدلاً عن فيصل حسن إبراهيم الذي عين في منصبه نائباً لرئيس الحزب ومساعداً للرئيس في فبراير من العام الماضي.

ويجري الرئيس عمر البشير تعديلات واسعة في الحكومة، في وقت قال فيه مدير جهاز الأمن والمخابرات أن البشير لن يكون رئيساً للمؤتمر الوطني.

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