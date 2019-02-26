"السوداني" تسلط الضوء على مسيرتهم نمر والدمازين .. قصة مدافعين يظلمهم الجمهور وتنصفهم...

الخرطوم : السوداني

يعتبر مدافعا ناديي الهلال والمريخ، عمار الدمازين، وصلاح نمر من أكثر الأسماء إثارة للجدل في صفوف الفريقين.

وبالرغم من أن تعاقد الناديين مع اللاعبين لم يلاقِ الكثير من القبول إلا أن الشاهد أن اللاعبين استطاعا مع مرور الوقت تقديم مستويات فنية متميزة جذبت الأنظار إليهما، وجعلتهما من أكثر الأسماء التي توجد في التوليفة الأساسية بصورة دائمة إلا في حالة – الطوارئ – والإصابات.

وتعاقد المريخ مع مدافعه صلاح الدين محمود نمر في تسجيلات مايو من العام 2015 آنذاك.

ويعرف عن مدافع الأحمر الحالي بانه من أكثر الأسماء صرامة داخل المستطيل الأخضر، كما أنه يلعب بجدية ولا يعرف التهاون مع مهاجمي الخصوم، ويتمتع نمر ببنية قوية أهلته لاعتلاء مكانة “أساسية” في توليفة الفرقة الحمراء طيلة الأعوام الماضية.

وكان لافتاً في مسيرة مدافع الخرطوم الوطني السابق أنه لم يستغرق وقتاً طويلاً في الانسجام مع فريقه الجديد آنذاك، حيث نال – نمر – نجومية أول مباراة قمة يخوضها أمام الهلال بعد فترة قصيرة من التعاقد معه وقتها.

واقتربت فترة لاعب الفرقة الحمراء من النهاية حيث ينتهي أجل تعاقده في مايو من العام 2019م.

ويقول مقربون من – صلاح نمر – إنه بدأ يفكر بشكل جاد في حسم مستقبله خاصة في ظل اقتراب أجل نهاية تعاقده مع ” الزعيم” ..

ويزيد المقربون من أشهر مدافعي المريخ أن تألقه في البطولة العربية جذب الأنظار إليه، خاصة بعد أن أكد بعض الوكلاء الذين تابعوا مسيرته خلال البطولة العربية بأنه يعتبر من أكثر لاعبي المريخ جدية وقوة وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام إمكانية انتدابه لا سيما وأنه لاعب صغير في السن.

ويكشف هؤلاء عن اللاعب نمر وبالرغم من الطول الفارع والبنية الجثمانية القوية التي يتمتع بها إلا أنه لاعب صغير في السن حيث وبحسب الوثائق التي حصل عليها ” باج نيوز” فإن نمر من مواليد العام 1992.

ولا يتوقع أن تكون مهمة المريخ في تجديد تعاقد نمر سهلة، خاصة في ظل أحاديث تشير إلى نية الند التقليدي الهلال في الدخول على خط التفاوض مع اللاعب، لكن مقربين من المدافع يشيرون إلى أن حظوظ المريخ في تجديد تعاقد اللاعب أقوى.

ولا يختلف حال مدافع الهلال، عمار الدمازين كثيراً عن – نمر- ووقع الأول في كشوفات الهلال في تسجيلات مايو من العام 2015.

ويعرف عن مدافع الأمل عطبرة السابق، بأنه كان من الأسماء التي من المفترض أن توقع في كشوفات – المريخ – إلا أن الأقدار واختطافه بواسطة غرفة تسجيلات الهلال واخفاءه في إحدى الشقق بـ” الطائف” حال دون الوصول إليه، وغير من مساره رغم رغبته في ارتداء شعار المريخ وتواصله مع بعض مسؤوليه آنذاك.

ويقول مقربون من – عمار الدمازين – إن مسيرته مع الهلال لا تبدأ بصورة جيدة إلا أنهم يشيرون إلى أن هناك بعض الظروف التي حالت دون الظهور بشكل جيد خلال بداية مسيرته.

ويضيف هؤلاء بأن البعض يرى بأن طريقة لعب الدمازين لا تشبه الكتيبة الزرقاء إلا أنهم يؤكدون بأن اللاعب القادم من مدينة الحديد والنار اشتهر بقوة أسلوبه وانقضاضه على خصومه داخل الملعب.

وتوقعت المصادر المقربة من – الدمازين – ألا تمضي عملية التجديد مع الأخير بشكل ساهل، كاشفة عن بعض الاتصالات بينه وبعض الأندية الأخرى.

ومن خلال ما سبق يتوقع أن يكون صيف ” 2019″ ساخناً خاصة في ظل المنافسة الساخنة التي ستحدث بين الغريمين حول المدافعين المثيرين للجدل ..