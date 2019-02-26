انعقاد ملتقى أمناء الولايات بالصندوق القومي لرعاية الطلاب بدار الشرطة

الخرطوم: السوداني

تشهد قاعة نادي الشرطة ببري صباح اليوم الثلاثاء انعقاد أولى جلسات ملتقى أمناء الولايات بالصندوق القومي لرعاية الطلاب في دورته الخامسة تحت شعار (قيادة ساندة لبيئة تعليمية جاذبة) برعاية الأمين العام للصندوق بروفيسور محمد عبد الله النقرابي وتشريف رئاسة لجمهورية.

وقال د.مصطفى علي حسن أمين أمانة الولايات بالصندوق ورئيس اللجنة العليا للملتقى إن الملتقى في دورة انعقاده الخامسة سيتناول بالنقاش ثلاث أوراق واصفا إياها بالنهج المتقدم للمرحلة المقبلة في عمل الصندوق الذي حقق نجاحات كبيرة في كل الملفات المكلف بها في خدمة طلاب التعليم العالي على مستوى السودان بحانب مهام إسناد التعليم العام والتقني والتقاني التي أسندت إليه حديثا على ضؤ ما تحقق من نجاحات في إسكان طلاب التعليم العالي والخدمات المصاحبة.

وأوضح د.مصطفى أن الورقة الأولى التي تعقب الجلسة الافتتاحية تتناول الموارد والاستثمار إلى جانب المناشط التربوية ثم ورقة عن التعليم التقني والتقاني مبينا أن هذه الأوراق بمثابة خارطة الطريق للتوسع في مشروعات الصندوق وتحقيق المطلوب في البرامج والمشاريع المنوط به إنجازها إلى جانب الوقوف على مستوى تنفيذ مخرجات وتوصيات الملتقى الرابع الذي عقد بالأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان.

وأشار مصطفى إلى أن الملتقى الذي سيبدأ جلساته اليوم الثلاثاء سيختتم فعالياته يوم الخميس بتسليم توصياته الختامية التي أكد على أنها ستأتي ملبية لاحتياجات المرحلة القادمة.