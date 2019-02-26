مصدر:صادرات الحبوب الزيتية لن تحقق المخطط لها

الخرطوم: ابتهاج

قال أمين عام شعبة مصدري الحبوب الزيتية أيمن علي الشيخ، إن الموقف العام لصادرات الحبوب الزيتية لا يمضي في اتجاه تحقيق الأرقام المخطط إنجازها. وأرجع في حديث لـ(السوداني) ذلك لأسباب منها أن الصادر يواجه صعوبات بالغة تتمثل في ارتفاع أسعار السلع بالسوق المحلي ومن ثم التكلفة، وصار السعر أعلى من الاسعار العالمية، إلى جانب أن سعر صرف آلية السوق غير مجزٍ وانخفاض أسعار السلع عالمياً، واضاف: استطاعت دول عدة تسويق منتجاتها مبكراً وأغرقت الأسواق الخارجية وانخفضت الأسعار، مشدداً على أن البلاد فقدت “الفترة الذهبية” والقدرة التنافسية لتسويق الصادرات خارجياً.