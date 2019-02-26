العملة الأجنبية سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني الدولار الأمريكي 70 جنيه سوداني الريال السعودي 19 جنيه سوداني الدرهم الإماراتي 21.70 جنيه سوداني اليورو 81 جنيه سوداني الجنيه الاسترليني 93.09 جنيه سوداني الجنيه المصري 4.00 جنيه سوداني الريال القطري 19.50 جنيه سوداني

كانت هذه تفاصيل خبر اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الثلاثاء 26 فبراير 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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