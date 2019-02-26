ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"
- رئيس الجمهورية يصدر أربعة أوامر طوارئ
- الرئيس يصدر أمر طوارئ(5) بحظر الممارسات الفاسدة
- ايلا يوجه بتسهيل إجراءات العمل الجمركي
- ايلا يوجه بالاهتمام بأسواق البيع المخفض
- وزير الخارجية :مبادرة الرئيس تفتح الباب للحوار
- حزب الدستور يصدر بيانا يؤيد قرارات الرئيس
- تحرير السودان الأم يؤيد قرارات رئيس الجمهورية
- الحركة الاسلامية تؤمن على قرارات القيادة السياسية
- اتحاد الشباب بجنوب كردفان يثمن قرارات الرئيس
- الوطني بالنيل الأبيض يبارك قرارات رئيس الجمهورية
- الإدارة الأهلية بجنوب كردفان تؤيد القرارات الرئاسية
- مجلس الأحزاب بشرق دارفور: قرارات الرئيس صائبة
سحر البيان:
- رئيس الجمهورية يشهد تخريج دارسي دورة الزمالة (16) ودفعة ماجستير العدالة الجنائية والاجتماعية
- رئيس الجمهورية يصدر (5) أوامر طوارئ
- وزير الخارجية :مبادرة الرئيس تفتح الباب للحوار
- الحركة الاسلامية تؤمن على قرارات القيادة السياسية
- ايلا يوجه بالاهتمام بأسواق البيع المخفض
- سعود البرير: تخفيض الدولار الجمركي إلى 15 جنيه
- الإرصاد: ارتفاع الحرارة وأمطار خفيفة بالبلاد
صحيفة أخبار اليوم:
- رئيس الجمهورية يصدر أوامر طواريء تشمل حظر التجمهر والتجمع والمواكب والاضراب وتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي والذهب وضبط السلع المدعومة والممارسات الفاسدة .
- الحركة الإسلامية تؤيد قرارات القيادة السياسية .
- الإعلان عن تخفيض سعر الدولار الجمركي
- الناطق باسم الشرطة : فتح بلاغات في مواجهة متهمين تحت مواد القانون الجنائي وقانون الطوارئ .
صحيفة الوطن:
- حظر التجمهر والاضراب وإنشاء محاكم الطوارئ
- تخفيض الدولار الجمركي لــ "15" جنيهاً
- قيادي بالشعبي: الإسلاميين الآن "خشم بيوت" وتيارات
- ضبط مزرعة للحشيش بالجزيرة
- ايلا يصدر قراراً بإعفاء جلال الدين شلية
المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"
- رئيس الجمهورية يصدر أربعة أوامر طوارئ
- إيلا يباشر مهامه ويلتقي محافظ بنك السودان
- تخفيض الدولار الجمركي إلى 15 جنيه
- صناع السوق تتوقع انحسار السوق الموازى
- خبراء: إختيار حكومة كفاءات سيسهم في إنجلاء الأزمة الإقتصادية
- الموساد يدعم عبد الواحد لتنفيذ عمليات عسكرية بدارفور
- المفوضية السامية: إعادة (309) لاجئ سوداني من تشاد إلى مناطقهم
هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر
- إكتمال الإستعدادات لتنفيذ التمرين البحرى الفلك ( 3 ) الذى تنفذة القوات البحرية السودانية وقوات البحرية الملكية السعودية
- العمل بالميناء الجنوبي يتواصل بوتيرة متسارعة وسط روح وطنية عالية من العاملين
- مدير قطاع التعليم بالولاية يطلع على الترتيبات والإستعدادات لإنطلاقة إمتحانات الشهادة السودانية
شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض
- رئيس المؤتمر الوطني بولاية النيل الابيض يؤكد تأييد الولاية ودعمها لقرارات رئيس الجمهورية الاخيرة
- المدير التنفيذي لمحلية السلام يؤكد اهتمام المحلية بتوفير السلع والخدمات الاساسية لمواطني المحلية
- ادارة التعليم الثانوى بمحلية ام رمتة تكمل الترتيبات والاستعدادات لانطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية
- محلية ربك: انطلاقة العمل في سفلتة الطريق القومي من الميزان المحوري حتي مجمع المحاكم
- المدير التنفيذي لمحلية كوستي يشيد بجهود الشركات المنفذة لتوسعة وسفلتة الطرق الداخلية والرئيسية بالمحلية
- ادارة مياه الشرب بمحلية تندلتي تؤكد استقرار الامداد المائي بالمحلية
المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور
- والي غرب دارفــــــــــور اللواء ركن مهلب حسن حسن احمد يؤدي القسم امام رئيس الجمهورية
- وزارة التربية والتوجيه تكمل الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة السودانية
- امين الاعلام بالوطني ادم حسب الله ادم كاكا يلتقي رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة ويبحث سبل التعاون المشترك
هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور
- امين عام حكومة الولاية يبحث مع المدراء التنفيذيين والمدراء العامين السبل الكفيلة لاستقبال والي الولاية الجديد يوم الاربعاء القادم .
- الامين العام لحكومة الولاية يلتقي وفدا من البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة بدارفور
- رئيس مجلس الولاية التشريعي يؤكد دعم المجلس لقرارات رئيس الجمهورية التي قضت بحل حكومة الوفاق الوطني و حكومات الولايات .
- المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية يوجه مديري الادارات الاشرافية والتنفيذية والاقسام بالوزارة بمضاعفة الجهد
- المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية يؤكد سعيه الجاد بتجويد العمل من اجل النهوض وزيادة الانتاج والانتاجية .
- مدير معسكر ابوشوك للنازحين بالفاشر يؤكد تأييد المواطنين بالمعسكر لقرارات رئيس الجمهورية
شبكة الشروق نت
- تخفيض الدولار الجمركي بنسبة 20%
- أمر طارئ يحظر الموظفين من إجراء تعاقدات ترتب التزامات على الدولة
- أمر طارىء بتحديد سقوفات للتعامل بالنقد الأجنبي والسلع المدعومة
- أوامر طوارئ بحظر التجمهر وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والبترول
- الأمن ينفي وجود معارضة مصرية في البلاد
شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان
- والي شمال كردفان اللواء ركن المرضي صديق يلتقي رئيس واعضاء الهيئة البرلمانية لنواب شمال كردفان بالمجلس الوطني
- المرضي يؤكد اهتمام حكومة الولاية بمحاور الامن والاستقرار وتنفيذ قانون الطوارئ
- اللواء ركن المرضي يشير الي ان الدولة تهتم بقضايا الشباب ويجدد الاهتمام بخلاوي القرآن والمضئ قدماً في مشروعات النفير
- مدير هيئة الإغاثة الإسلامية بالابيض يؤكد ان اكثر من ثلاثين مليون جنية كفالة ايتام ولاية شمال كردفان
- انطلاقة معسكر التركيز لامتحان الاساس في العاشر من مارس المقبل بمحلية جبرة
هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان
ـ معتمد محلية بابنوسة السابق يسلم المهام المؤكلة إليه للمدير التنفيذي للمحلية
ـ مساعد مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي ببخت الرضا يزور الولاية بهدف الوقوف على عملية المسح التربوي
ـ مدير غابات ولاية غرب كردفان يؤكد العزم على تعويض ما فقد من أشجار الولاية
كانت هذه تفاصيل خبر ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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