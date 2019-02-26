ابرز عناوين الصحف السودانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019م

وكالة السودان للأنباء "سونا"

- رئيس الجمهورية يصدر أربعة أوامر طوارئ

- الرئيس يصدر أمر طوارئ(5) بحظر الممارسات الفاسدة

- ايلا يوجه بتسهيل إجراءات العمل الجمركي

- ايلا يوجه بالاهتمام بأسواق البيع المخفض

- وزير الخارجية :مبادرة الرئيس تفتح الباب للحوار

- حزب الدستور يصدر بيانا يؤيد قرارات الرئيس

- تحرير السودان الأم يؤيد قرارات رئيس الجمهورية

- الحركة الاسلامية تؤمن على قرارات القيادة السياسية

- اتحاد الشباب بجنوب كردفان يثمن قرارات الرئيس

- الوطني بالنيل الأبيض يبارك قرارات رئيس الجمهورية

- الإدارة الأهلية بجنوب كردفان تؤيد القرارات الرئاسية

- مجلس الأحزاب بشرق دارفور: قرارات الرئيس صائبة

سحر البيان:

- رئيس الجمهورية يشهد تخريج دارسي دورة الزمالة (16) ودفعة ماجستير العدالة الجنائية والاجتماعية

- رئيس الجمهورية يصدر (5) أوامر طوارئ

- وزير الخارجية :مبادرة الرئيس تفتح الباب للحوار

- الحركة الاسلامية تؤمن على قرارات القيادة السياسية

- ايلا يوجه بالاهتمام بأسواق البيع المخفض

- سعود البرير: تخفيض الدولار الجمركي إلى 15 جنيه

- الإرصاد: ارتفاع الحرارة وأمطار خفيفة بالبلاد

صحيفة أخبار اليوم:

- رئيس الجمهورية يصدر أوامر طواريء تشمل حظر التجمهر والتجمع والمواكب والاضراب وتنظيم التعامل بالنقد الاجنبي والذهب وضبط السلع المدعومة والممارسات الفاسدة .

- الحركة الإسلامية تؤيد قرارات القيادة السياسية .

- الإعلان عن تخفيض سعر الدولار الجمركي

- الناطق باسم الشرطة : فتح بلاغات في مواجهة متهمين تحت مواد القانون الجنائي وقانون الطوارئ .

صحيفة الوطن:

- حظر التجمهر والاضراب وإنشاء محاكم الطوارئ

- تخفيض الدولار الجمركي لــ "15" جنيهاً

- قيادي بالشعبي: الإسلاميين الآن "خشم بيوت" وتيارات

- ضبط مزرعة للحشيش بالجزيرة

- ايلا يصدر قراراً بإعفاء جلال الدين شلية

المركز السوداني للخدمات الصحفية "Smc"

- رئيس الجمهورية يصدر أربعة أوامر طوارئ

- إيلا يباشر مهامه ويلتقي محافظ بنك السودان

- تخفيض الدولار الجمركي إلى 15 جنيه

- صناع السوق تتوقع انحسار السوق الموازى

- خبراء: إختيار حكومة كفاءات سيسهم في إنجلاء الأزمة الإقتصادية

- الموساد يدعم عبد الواحد لتنفيذ عمليات عسكرية بدارفور

- المفوضية السامية: إعادة (309) لاجئ سوداني من تشاد إلى مناطقهم

هيئة إذاعة وتلفزيون البحر الأحمر

- إكتمال الإستعدادات لتنفيذ التمرين البحرى الفلك ( 3 ) الذى تنفذة القوات البحرية السودانية وقوات البحرية الملكية السعودية

- العمل بالميناء الجنوبي يتواصل بوتيرة متسارعة وسط روح وطنية عالية من العاملين

- مدير قطاع التعليم بالولاية يطلع على الترتيبات والإستعدادات لإنطلاقة إمتحانات الشهادة السودانية

شبكة إذاعة ولاية النيل الأبيض

- رئيس المؤتمر الوطني بولاية النيل الابيض يؤكد تأييد الولاية ودعمها لقرارات رئيس الجمهورية الاخيرة

- المدير التنفيذي لمحلية السلام يؤكد اهتمام المحلية بتوفير السلع والخدمات الاساسية لمواطني المحلية

- ادارة التعليم الثانوى بمحلية ام رمتة تكمل الترتيبات والاستعدادات لانطلاقة امتحانات الشهادة الثانوية

- محلية ربك: انطلاقة العمل في سفلتة الطريق القومي من الميزان المحوري حتي مجمع المحاكم

- المدير التنفيذي لمحلية كوستي يشيد بجهود الشركات المنفذة لتوسعة وسفلتة الطرق الداخلية والرئيسية بالمحلية

- ادارة مياه الشرب بمحلية تندلتي تؤكد استقرار الامداد المائي بالمحلية

المركز القومي للانتاج الاعلامي غرب دارفــــــــــور

- والي غرب دارفــــــــــور اللواء ركن مهلب حسن حسن احمد يؤدي القسم امام رئيس الجمهورية

- وزارة التربية والتوجيه تكمل الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة السودانية

- امين الاعلام بالوطني ادم حسب الله ادم كاكا يلتقي رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة ويبحث سبل التعاون المشترك

هيئة إذاعة وتلفزيون شمال دارفور

- امين عام حكومة الولاية يبحث مع المدراء التنفيذيين والمدراء العامين السبل الكفيلة لاستقبال والي الولاية الجديد يوم الاربعاء القادم .

- الامين العام لحكومة الولاية يلتقي وفدا من البعثة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة بدارفور

- رئيس مجلس الولاية التشريعي يؤكد دعم المجلس لقرارات رئيس الجمهورية التي قضت بحل حكومة الوفاق الوطني و حكومات الولايات .

- المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية يوجه مديري الادارات الاشرافية والتنفيذية والاقسام بالوزارة بمضاعفة الجهد

- المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية يؤكد سعيه الجاد بتجويد العمل من اجل النهوض وزيادة الانتاج والانتاجية .

- مدير معسكر ابوشوك للنازحين بالفاشر يؤكد تأييد المواطنين بالمعسكر لقرارات رئيس الجمهورية

شبكة الشروق نت

- تخفيض الدولار الجمركي بنسبة 20%

- أمر طارئ يحظر الموظفين من إجراء تعاقدات ترتب التزامات على الدولة

- أمر طارىء بتحديد سقوفات للتعامل بالنقد الأجنبي والسلع المدعومة

- أوامر طوارئ بحظر التجمهر وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي والبترول

- الأمن ينفي وجود معارضة مصرية في البلاد

شبكة المؤسسة الاعلامية - ولاية شمال كردفان

- والي شمال كردفان اللواء ركن المرضي صديق يلتقي رئيس واعضاء الهيئة البرلمانية لنواب شمال كردفان بالمجلس الوطني

- المرضي يؤكد اهتمام حكومة الولاية بمحاور الامن والاستقرار وتنفيذ قانون الطوارئ

- اللواء ركن المرضي يشير الي ان الدولة تهتم بقضايا الشباب ويجدد الاهتمام بخلاوي القرآن والمضئ قدماً في مشروعات النفير

- مدير هيئة الإغاثة الإسلامية بالابيض يؤكد ان اكثر من ثلاثين مليون جنية كفالة ايتام ولاية شمال كردفان

- انطلاقة معسكر التركيز لامتحان الاساس في العاشر من مارس المقبل بمحلية جبرة

هيئة إذاعة وتلفزيون غرب كردفان

ـ معتمد محلية بابنوسة السابق يسلم المهام المؤكلة إليه للمدير التنفيذي للمحلية

ـ مساعد مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي ببخت الرضا يزور الولاية بهدف الوقوف على عملية المسح التربوي

ـ مدير غابات ولاية غرب كردفان يؤكد العزم على تعويض ما فقد من أشجار الولاية