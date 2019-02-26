شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

صحيفة العربي الجديد تحدثت عن توافق سعودي إماراتي على تجهيز خليفة للرئيس البشير وجعله جاهزا في حال اقتضت الأوضاع ذلك ، وافادت ان قوش هو الاقرب لاختيار السعودية والامارات ان كانت هناك ضرورة ملحّة واقتضت الظروف إزاحة البشير .

ولفتت المصادر المطلعة إلى أن التاريخ يشهد بوجود ملفات تعاون كبرى بين الفريق صلاح قوش وكبار الضباط السعوديين المشرفين على الملفات الأمنية بشأن العناصر المتطرفة.

مراقبون يرون في قرارات الرئيس البشير الأخيرة – التي اعتبرت انقلابا على الشرعية بحسب تصريحات القيادي البارز في المؤتمر الوطني الدكتور أمين حسن عمر – يرون فيها تمكينا للمشروع السعودي الاماراتي وربما كانت تمهيدا لإيصال الفريق قوش الى السلطة عبر تنسيق بينه والرئيس البشير وحكومته العسكرية التي تم الاعلان عنها قبل يومين على أن تكون مرحلة ضمان لعدم اتخاذ السلطة القادمة مايضر الرئيس ويهدد سلامته الشخصية وأمنه الخاص وبالذات مايتعلق بمحكمة الجنايات الدولية .

الرئيس البشير يطمع في تعهدات وضمانات تقدمها أبوظبي والرياض بشأن التواصل مع المجتمع الدولي والقوي المؤثرة فيه والتي يمكن أن يكون لها رأي مسموع في قضية الجنايات الدولية ، والرئيس البشير يعلم يقينا أن علاقة متينة ومتميزة تربط مدير المخابرات الفريق قوش بالاماراتيين والسعوديين ، وايضا للرجل تواصل قديم مع السي آي ايه وعدد من أجهزة الاستخبارات العربية والإفريقية وثيقة الصلة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

الكثيرون يتخوفون من صعود نجم قوش خاصة مع علاقته القوية مع الإمارات وامريكا فهل يكون الفريق قوش هو رجل المرحلة القادمة الذي يضمن الامارات وامريكا إزاحة الاسلاميين من مركز صناعة القرار وفي نفس الوقت يطمئن إليه البشير ويثق في أن حمايته من تآمر الداخل والخارج عليه مرتبط بوصول قوش الى الرئاسة؟.

كل شيء وارد في هذا البلد

والله اعلم.