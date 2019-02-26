انقلاب على الشرعية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في اول تصريح لقيادي كبير في المؤتمر الوطني بعد قرارات الرئيس البشير الأخيرة جاءت كلمات الدكتور أمين حسن عمر تحمل العديد من الرسائل المشفرة والاشارات التي يمكن تفسيرها باكثر من معنى ، وقد نقلت العديد من المواقع الإخبارية كلام الدكتور أمين في هذا الباب وسنورد بعضا منها على شكل فقرات ونعلق عليها

يقول الخبر :

أعلن القيادي بالحزب الحاكم أمين حسن عمر أن الحزب سيختار رئيسًا للحزب في المؤتمر العام القادم، وفيما أكّد الحزب جاهزيته لاختيار البديل للبشير، قطع بأنه غير”مفلس” وغني بالقيادات، وبين أنه لن يعجز عن تقديم شخص للرئاسة.

وتقف هنا اولا مع دكتور امين وثانيا مع حزبه ونقول للدكتور هذا هو قولك أصلا وقد صدعت به رافضا إعادة ترشيح البشير أو تعديل الدستور وهذا ما لا يمكن لأحد أن ينكره أو يغمطك حقك.

اما الحزب فنقول له كفى نفاقا فأنتم حتي الامس تصرون على أنه لابديل للبشير الا البشير ، أما وقد ركلكم واستبدل بكم العسكر فلا تحاولوا الان تسجيل بطولات زائفة لستم اهلا لها.

ويواصل الخبر :

وأكّد دكتور أمين أن المكتب القيادي في الحزب لن ينظر في استقالة مقدمة من الرئيس البشير، إلا أنه رجح أن يجمد الرئيس رئاسته للمؤتمر الوطني في هذه المرحلة.

وأوضح أمين أن هذا لا يعني أن البشير ليس عضوًا في الحزب، ورفض أمين توصيف ما قام به الرئيس من قرارات بأنه مفاصلة جديدة.

وللدكتور نقول إن الرئيس بخطابه هذا قد فقد شرعيته التي يدعي أنه اكتسبها بترشيح الحزب له في الانتخابات الماضية (2015) إذ أن الحزب قدمه للرئاسة وببرنامجه فاز وهو الآن وقد قال إنه على مسافة واحدة من كل الأحزاب فيلزم أن يسبق ذلك استقالته من الحزب ،وان كان البعض يقول إن الرئيس لم يتقدم باستقالته ودكتور امين نفسه يقول إن الرئيس لم يستقل من الحزب ، وان الحزب لن يناقش هذه الاستقالة على فرض وجودها وهذا كلام ليس منضبطا البتة ولايمكن البناء عليه فالرئيس عمل عملا خارج منظومة الحزب الان ، ولن يجد نفسه مطالبا البتة بتقييد نفسه في اطر ضيقة وبالتالي يصدق قول الدكتور أدناه :

أكّد دكتور امين ان الرئيس لم يشاور الحزب في اختيار النائب الأول للرئيس، أو رئيس الوزراء، أو الولاة العساكر، وأشار إلى أنهم سيتصرفون على أنهم ليسوا الحزب القائد للحكومة لأن القيادة انتقلت للرئاسة ولم تعد حزبية.

وشبه دكتور امين ما جرى بأنه انقلاب أبيض، ولكنه ليس انقلابًا على الشرعية، ولوح بمواجهة ما حدث بالشرعية.

وليت الدكتور أمين يفصح لنا اكثر عن خططهم لمواجهة الانقلاب الابيض ، وماذا هم فاعلون في هذا الوضع ؟ وكيف يتعاملون مع العسكريين الذين تسنموا ذروة القيادة ؟ ليس فقط تعيين العسكريين الذي لم يستشركم فيه الرئيس بل حتي المدنيين لم يعلم بهم الحزب الا من الإعلام مما يؤكد فرضية تفجر الخلاف بين المؤتمر الوطني ومؤسسة الرئاسة وهو ما أشار إليه دكتور امين هنا .

وأشار الدكتور إلى أن النقطة التي دار حولها نقاش مطول كانت”فرض حالة الطوارئ”، وقطع أمين بأنهم في الوطني لن يقبلوا بالخروج على الشرعية من أية جهة سواء كان ذلك بانقلاب أبيض أو أسود.

ألا ترون أن هذه اللهجة الحادة من دكتور امين تشبه المرحلة التي أعقبت المفاصلة ؟ أليس قوله إن ماتم خروج على الشرعية وانقلاب ابيض إدانة للقرارات ورفض لها ؟ الأمر كذلك وليت الدكتور يوضح لنا ماذا يعني بقوله أنهم لن يقبلوا بالخروج عن الشرعية وماذا هم فاعلون .

أنها وقفات مع دكتور امين واول حديث مباشر وصريح من قيادي بالمؤتمر الوطني تعليقا على قرارات الرئيس الاخيرة.