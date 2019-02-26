جهاز الأمن: لا وجود لأي عناصر معارضة للسيسي بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى مدير دائرة الصحافة والإعلام بجهاز الأمن والمخابرات، محمد حامد تبيدي، وجود أي عناصر للمعارضة المصرية بالسودان تهدد الأمن المصري.

وأكد تبيدي في ندوة العلاقات السودانية المصرية التي نظمها المركز العالمي للدراسات الأفريقية اليوم، تعامل السلطات السودانية بحزم مع أية معلومات تتصل بتهديدات الأمن المصري، وأضاف أن أي مشكلة تطرح في الإعلام يتم التعامل معها بجدية.

وكشف تبيدي عن توفر إرادة سياسية كبيرة لدى البلدين لحلحلة القضايا بينهما، مشيراً إلى مشروع الربط الكهربائي كأكبر دليل على التعاون الإيجابي بين البلدين.

وأكد أهمية وجود فعاليات شعبية متبادلة بين البلدين لتقوية الربط الشعبي، لافتا إلى أهمية دور الإعلام في هذا الإطار.

من جانبه قال القنصل العام لجمهورية مصر بالخرطوم أحمد عدلي إن الضمير المصري يريد وحدة وأمن واستقرار السودان، داعيا الإعلام في مصر والسودان للاضطلاع بدوره في التوعية بأهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى أهمية وجود تبادل اقتصادي وتجاري بينهما.

ونادى بالترفع عن الخلافات الشخصية البسيطة التي تحدث بين الشعبين حتى نتجاوز تلك الأزمات التي يمر بها البلدان باعتبار وحدة المصير، وأشار لوجود تحول بين الدولتين في بعض الملفات.