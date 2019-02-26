عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 26 فبراير 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف

الخليج 365:

صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة

– بعثته تصل فجر الغد وتستعد لنزال الخميس ، حامل اللقب يعلن الطوارئ لحى العرب

-الهلال يناور بحدائق الفندق بلوساكا” ، يتغلب على الارهاق بالسباحه ، والقائد بوى ينفرد ب امبومبو

-الطريفى “يشيد بدور سفارتنا بزامبيا ، ابطال ملحمة ندولا” يكشفون سر التعادل ، والمدرب جورج : سنصفع الازرق بالجوهرة

-مجلس المريخ يناقش اهم الملفات ، يكون لجنة الانتدابات ، وصافرة السيشلى تضبط لقاء الهلال وزيسكو

-بعثتة تصل بالخميس الى الخرطوم زيسكو يتابع الهلال امام حى العرب

-حرب التصريحات تلهب مواجهة الاحد القادمه الكوكى: جهزنا بديل امبومبو ، وجورج : سنصفع الهلال بالجوهره

-الاتحاد يحسم الجدل :الغربال لاعبا للمريخ حتى اكتوبر

-نزار حامد يعود للخرطوم اليوم

-هداف نكانا يتغزل فى قائده

-فى لقاء شداد واوضاع اللاعبين بأندية الممتاز ، عدم اطلاق سراح اللاعبين بالتكميليه والاستمرار باجر مضاعف فى الرئيسيه (شداد): جاهزون لدعم الانديه ماديا ولائحيا لقيد الشباب وصدمنا من معدل الاعمار بالممتاز

-الكوكى : لو لم نفز على زيسكو بالجوهره لن تكون نقطه قيمه ، جورج لواندمينا : الهلال لعب ب ٨ مدافعين وسنرد الصفعه بامدرمان ..الكوكى : راض عن النتيجه قياسا بالظروف

صحيفة الصدى

إتحاد الكرة ينفي أزمة الموسم. …والغربال لاعبا للمريخ حتى نهاية العام

الأحمر يؤدى مرانه الرئيسي والزلفاني يجهز حمزة لتعويض غياب أمير

دار مولانا البلولة تستضيف جلسة تصاف بين مزمل وقريش

مجلس المريخ يجتمع برئاسة ود الشيخ ويكون لجنة التسجيلات

إتحاد الكرة ينهي أزمة الموسم رسميا : الغربال لاعبا للمريخ حتى نهاية العام

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صحيفة قوون:

*الكوكي للجماهير:” نريد مشجعين وليس متفرجين”

* الهلال يبدأ مناورات الجولة الرابعة من لوساكا .. وبوي يكشف أسرار وثيقة القتال

* الصحافة الزامبية : عملاق السودان أظهر شخصية البطل .. والكاف يختار حكم “سوابق” للقاء الجوهرة

*المريخ يرفع التمام لصدام الليتوال

*ثلاث مواجهات حاسمة في الممتاز .. الاتحاد يحسم أزمة العقود وتصريحات مثيرة لشداد .

صحيفة الزعيم

المريخ يجهز كتيبة انتحارية لمعركة سوسه التونسية

العرفاوي : الروح القتالية وعدم الرهبه مدخلنا لنتيجة إيجابية. ….وفرنسي النجم يتخوف إرهاق المواجهة الأفريقية

حصة تدريبية للاحمر بروح المباريات التنافسية. ….تيري يحجز موقعه وود الشيخ يرأس اجتماع المجلس

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