رئيس الوزراء يوجه بتسهيل إجراءات الجمارك

وجه رئيس مجلس الوزراء القومي، يوم الإثنين، محمد طاهر ايلا، بضرورة تسهيل إجراءات العمل الجمركي دعماً لمدخلات الإنتاج، مشيداً بالدور الرائد والمتميز الذي تضطلع به الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني.

والتقى ايلا محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، واطلع على التحديات التي تواجه بنك السودان والاقتصاد الكلي.

وأوضح الزبير في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق للتحديات المتمثلة في النقص في الأوراق النقدية وتوفير المواد البترولية والقمح والدقيق، بجانب ارتفاع معدلات التضخم وتدهور سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية .

وقال إنه أطلع رئيس مجلس الوزراء على الإجراءات التي اتخذها المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات الأخرى لتوفير الوقود والقمح والدقيق خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى خطة البنك لمعالجة النقص الحاد في الأوراق النقدية الذي من المتوقع معالجته بنهاية مارس المقبل.

مشيراً إلى أن اللقاء تناول أيضاً المصفوفة المكونة من 13 محوراً والخاصة بنشر الدفع الإلكتروني، الذي يعد بديلاً للتداول بالنقود الورقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق