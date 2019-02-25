مصادر: تعيين أحمد هارون نائباً للبشير في حزب المؤتمر الوطني

الخرطوم: باج نيوز أبلغت مصادر مطلعة (باج نيوز) عن اختيار والي جنوب كردفان، أحمد هارون، نائباً لرئيس حزب المؤتمر الوطني.

ويأتي اختيار هارون بدلاً عن فيصل حسن إبراهيم الذي عين في منصبه نائباً لرئيس الحزب ومساعداً للرئيس في فبراير من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يصدر الرئيس مرسوماً مختلفاً بتعيين هارون مساعداً للرئيس.

ويجري الرئيس عمر البشير تعديلات واسعة في الحكومة، في وقت قال فيه مدير جهاز الأمن والمخابرات أن البشير لن يكون رئيساً للمؤتمر الوطني. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز

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