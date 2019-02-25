الاتحاد السوداني يحسم عقود اللاعبين

أسفر اجتماع الاتحاد السوداني لكرة القدم برئاسة كمال شداد، ولجنة أوضاع اللاعبين، وممثلين من أندية الدوري الممتاز، ظهر اليوم، عن مقترح بعدم السماح بتسريح أي لاعب في مارس المقبل، من اللاعبين الذين من المفترض أن تنتهي عقودهم في مايو ويونيو ، المقبلين.

وتتضمن التوصية التي انتهى إليها الاجتماع، الاتفاق على التعويض بأجر مضاعف لمطلقي السراح في أكتوبر، وديسمبر المقبلين.

كما اتفق المجتمعون على تطبيق نظام التسجيلات الإلكتروني بنسبة 100%، لفترة الانتقالات المقبلة، والتي ستنطلق في السابع من مارس المقبل.

وتناقش المجتمعون طويلاً حول مشكلة فوارق الأشهر في عقود اللاعبين، عطفا على الموسم الاستثنائي للاتحاد الإفريقي.

وتم التأمين على مقترح تقدم به الأمين العام المكلف بالهلال، الدكتور حسن علي عيسى، بإقامة ورشة حول تدعيم تسجيلات الشباب، بدءً من استكشاف مواهبهم وكيفية تدريبهم وتغذيتهم وعامة الاهتمام بهم.

وكذلك مقترح أحمد مختار، عضو مجلس المريخ الخرطوم، بمد فترة التعاقدات حتى يناير المقبل الذي ستكون فيه التسجيلات التكميلية.

واقترح الفاتح التوم، سكرتير الأهلي الخرطوم، أن تكون التضحية ثلاثية من الاتحاد، النادي واللاعب، وأن يتم التعامل وفق الموسم الاستثنائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)