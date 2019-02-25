صدر حكم اليوم الاثنين بالسجن ست سنوات بحق عمدة روما السابق جياني اليمانو بعد إدانته في قضية فساد وتمويل حزبي غير قانوني.
وكان اليمانو الذي يبلغ من العمر 60 عاما شغل منصب عمدة العاصمة الإيطالية في الفترة بين عامي 2008 و2013، كما كان وزيرا للزراعة في حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برسلكوني، من عام 2001 وحتى عام 2006.
وجرت محاكمة اليمانو على خلفية اتهامات بقبول 200 ألف يورو (227 ألف دولار) رشوة في إطار قضية الفساد السياسي المعروفة باسم "مافيا كابيتال".
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن اليمانو القول: "بكل تأكيد، سأستأنف الحكم".
وقال العمدة والوزير السابق: "إنني برئ. قلتها دوما، وسأكررها أمام محكمة الاستئناف".
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 6 سنوات لعمدة روما السابق بعد إدانته في قضية فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.