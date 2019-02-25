إجلاء نحو 20 ألف شخص في موسكو بسبب تهديدات عبر الهاتف

أعلن مصدر في خدمات الطوارئ بالعاصمة الروسية موسكو أنه تم إجلاء حوالي 20 ألف شخص، اليوم الاثنين، في موسكو من 29 موقعا في أماكن عامة مزدحمة، بسبب بلاغات عن وجود قنابل موقوتة.

وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" أنه جرى إجلاء الموظفين والزوار من محكمة بمدينة موسكو، وتم تفتيش سبعة مراكز للتسوق ومحطة حرارية مركزية وفروع لمؤسسة "موسكو للطاقة" وبنك والبريد.

وأضاف المصدر أنه تم تلقي رسائل تهديد عبر الهاتف عن وجود متفجرات في 29 موقعا بموسكو، مشيرا أنه لأسباب أمنية تم إجلاء نحو 20 ألف شخص.

يذكر أن أجهزة الأمن الروسية تلقت في الفترة الأخيرة بلاغات عن تفخيخ وزرع عبوات ناسفة وقنابل في أماكن عامة ومحطات قطارات مزدحمة وأبنية سكنية، وذلك في العديد من المدن، وكانت غالبية هذه البلاغات كاذبة.