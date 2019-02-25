أعلن مصدر في خدمات الطوارئ بالعاصمة الروسية موسكو أنه تم إجلاء حوالي 20 ألف شخص، اليوم الاثنين، في موسكو من 29 موقعا في أماكن عامة مزدحمة، بسبب بلاغات عن وجود قنابل موقوتة.
وقال المصدر لوكالة أنباء "سبوتنيك" أنه جرى إجلاء الموظفين والزوار من محكمة بمدينة موسكو، وتم تفتيش سبعة مراكز للتسوق ومحطة حرارية مركزية وفروع لمؤسسة "موسكو للطاقة" وبنك والبريد.
وأضاف المصدر أنه تم تلقي رسائل تهديد عبر الهاتف عن وجود متفجرات في 29 موقعا بموسكو، مشيرا أنه لأسباب أمنية تم إجلاء نحو 20 ألف شخص.
يذكر أن أجهزة الأمن الروسية تلقت في الفترة الأخيرة بلاغات عن تفخيخ وزرع عبوات ناسفة وقنابل في أماكن عامة ومحطات قطارات مزدحمة وأبنية سكنية، وذلك في العديد من المدن، وكانت غالبية هذه البلاغات كاذبة.
كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء نحو 20 ألف شخص في موسكو بسبب تهديدات عبر الهاتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.