تعيين القيادي المعارض الموريتاني السابق رئيسا للجنة الموريتانية لحقوق الإنسان

أعلن مرسوم صادر عن الرئاسة الموريتانية أنه تم اليوم الاثنين تعيين أحمد سالم بوحبيني رئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وكان احمد سالم ولد بوحبيني قد أعلن قبل مدة استقالته من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ، أكبر تجمع لأحزاب المعارضة الموريتانية. ووصف القيادي السابق في المنتدى المعارضة الموريتانية بالعاجزة عن الاتفاق على مرشح موحد للرئاسيات. وسبق لولد بوحبيني أن تولى رئاسة نقابة المحامين الموريتانيين.

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