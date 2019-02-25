إصابة 10 أشخاص في تصادم حافلتين في باكستان

أصيب عشرة أشخاص على الأقل في باكستان اليوم الاثنين؛ جراء حادث تصادم حافلتين بمدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب. وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أنه تم تعليق خدمة النقل بالحافلات بشكل مؤقت في أعقاب الحادث، مضيفة أنه تم نقل جميع المصابين للمستشفيات؛ لتلقي العلاج، وأن مصابين اثنين يرقدان في حالة خطيرة.

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