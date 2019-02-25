أبوشنب يدير مباراة شباب قسنطينة والاسماعيلي في مجموعات الأبطال

أسند الاتحاد الافريقي لكرة القدم إدارة مباراة شباب قسنطينة الجزائري وضيفه الاسماعيلي المصري يوم 2 مارس المقبل ضمن الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا إلى طاقم تحكيم سوداني بقيادة الدولي الفاضل أبوشنب، ووليد محمد أحمد مساعد أول، ومحمد نيالا مساعد ثاني، بالاضافة إلى معتز عبدالباسط حكماً رابعاً..

يذكر أن الكاف كان أعاد الاسماعيلي مجدداً لمجموعات الأبطال بعد أن تم ابعاده عقب الجولة الأولى للمجموعات على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الفريق أمام الأفريقي التونسي.

وتعادل الاسماعيلي أمام شباب قسنطينة بهدف لكل أمس الأول بالاسماعيلية في الجولة الثالثة من المسابقة.