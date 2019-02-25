سودانية تنافس بالمرحلة النهائية لمسابقة أمير الشعراء بأبوظبي

تخوض الشاعرة السودانية دينا الشيخ، أمسية الثلاثاء، المرحلة النهائية من مسابقة "أمير الشعراء" التي تقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث تعرض الحلقة على الهواء مباشرة بقناة الإمارات في تمام الساعة الثامنة بتوقيت السودان.

وتبرز في مجال الشعر خاصة في الأوساط النسائية الشاعرة روضة الحاج التي كانت لها إسهامات متعددة في عدد منافسات العشر بالدول العربية. وحققت روضة الحاج العديد من النتائج الإيجابية في هذه المحافل الشعرية بالوطن العربي.

وفي الحلقة التي ستبث يوم الثلاثاء، سيلتقي أمام اللجنة بالجمهور أربعة شعراء، أولهم الشاعرة السودانية دينا الشيخ، وذلك حسب الترتيب الأبجدي، وفي نهاية الحلقة سيتم اختيار واحد من الشعراء الأربعة ليعبر للمرحلة المقبلة بدون تصويت.